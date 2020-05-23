ARTVİN Evin bahçesine giren boz ayı kamerada - Son Dakika

Evin bahçesine giren boz ayı kamerada

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayı, bir evin bahçesine girdi. Evin etrafında bir süre yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı.

Yusufeli ilçesine inen boz ayı, Tekkale köyünde yaşayan Muhammet Demir'in evinin bahçesine girdi. Evin etrafında uzun süre yiyecek arayan ayı, korkuttu. O sırada evdee misafir olan Ferhat Kodat, ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Çok korktuklarını ifade eden Kodat, 'Hemen kapıları kilitledik. Ayı bir müddet evin girişinde yiyecek aradı. Kapıyı kırar mı diye hepimiz çok korktuk. Dağlarda yiyecek bulamadıkları için ayılar merkeze kadar indi' dedi.