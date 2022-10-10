Artvin gündem haberi: Borçka Karagöl Tabiat Parkı 9 ayda yaklaşık 410 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Artvin gündem haberi: Borçka Karagöl Tabiat Parkı 9 ayda yaklaşık 410 bin kişiyi ağırladı

10.10.2022 11:06

Artvin gündem haberine göre Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yılın 9 ayında yaklaşık 410 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yılın 9 ayında yaklaşık 410 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından eski yoğun günlerine geri döndü.

Toplam 368 hektar alana sahip tabiat parkı, ünlü Karagöl'ü, bozulmamış doğası, yaşlı ormanları, zengin bitki örtüsü, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen tabiat parkı, göl çevresindeki ağaçların gölgelerinin suya yansımasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

İl Özel İdaresi verilerine göre, yılın 9 ayında yaklaşık 410 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Karagöl'de bu sayının, önümüzdeki günlerde oluşacak sonbahar renklerini görmek için gelecek turistlerle daha da artması bekleniyor.

"Burası cennet, gelinip görülmesi lazım"

Eşi Berker ile Ankara'dan gelen Aslı Yalçın, AA muhabirine, Artvin'in doğa harikası bir şehir olduğunu ve ilk defa gördüğü Borçka Karagöl'e hayran kaldığını söyledi.

Bu doğal güzelliğin hiç bozulmamasını dileyen Yalçın, "Eşimle yurt dışına da gitmiştim. Orada da benzer bir yer vardı, Zabljak diye. Burası oradan kat kat güzel. Adeta bayıldık." dedi.

Yalçın, yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, "Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz ağaçlar, bitkiler var. Burası cennet, gelinip görülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Berker Yalçın ise Karagöl'de harika bir doğayla karşılaştıklarını, yol boyunca harika manzaralar gördüklerini dile getirerek, "Umarım uzun yıllar bu doğallığını korur. Doğa harikası özel bir yer burası. Dünyada cennet köşeler vardır ya burası öyle bir yer." diye konuştu.

Doğanın insana huzur verdiğini vurgulayan Yalçın, "İnsanlar gelsinler ve bu doğanın sesini burada dinlesin. Geldiğimize fazlasıyla değdi, umarım gelecek yıllarda tekrar geliriz." dedi.

"Buralar o kadar güzel ki bıkmıyorum, sıkılmıyorum"

Manavgat'tan gelen Seher Kaya, Doğu Karadeniz turuyla bölgedeki yaylaları ve gölleri gezdiklerini söyledi.

Havanın ve doğanın çok güzel olduğunu belirten Kaya, "Gözlerimizi manzaradan alamıyoruz. Burada gölle doğa bütünleşmiş. Bol bol fotoğraf, video çektik. Huzur içinde kafa dinliyoruz, eğleniyoruz." dedi.

Latif Kaya da Karadeniz'in yeşili ve tabiatıyla bambaşka bir yer olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz her zaman cenneti hayal ederiz. Burası da cennetten bir parça gibi çok güzel bir yer. Bu geziye arkadaşlarımla geldim. İlk defa geliyorlar. Ben daha önceki yıllarda da gelmiştim. Buralar o kadar güzel ki bıkmıyorum, sıkılmıyorum, doyamıyorum. Tabiatı bozulmamış bir yer."

Erzurum'dan gelerek bölgeyi gezen Nihal Çolak ise bölgeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Tabiatın etkileyici güzellikte olduğunu vurgulayan Çolak, "Oğlum ve eşimle birlikte geldik, çok memnunuz. Doğa harika, bakir kalan ender yerlerden biri. Gerçekten çok güzel. Keşke daha önce gelip görseydim diye düşünmeden edemiyorum. Burada çok güzel vakit geçirdik." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin gündem haberi: Borçka Karagöl Tabiat Parkı 9 ayda yaklaşık 410 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin gündem haberi: Borçka Karagöl Tabiat Parkı 9 ayda yaklaşık 410 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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