Artvin gündem haberi: Artvin'de etrafı sularla çevrili çay fabrikası ilgi çekiyor - Son Dakika
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Artvin gündem haberi: Artvin'de etrafı sularla çevrili çay fabrikası ilgi çekiyor

19.10.2022 09:53

Artvin haberler... Artvin'de etrafı sularla çevrili çay fabrikası ilgi çekiyorARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde etrafı sularla çevrili yarım ada şeklinde olan çay fabrikasının görüntüsü ilgi çekiyor.

Artvin'de etrafı sularla çevrili çay fabrikası ilgi çekiyor

ARTVİN Artvin'in Borçka ilçesinde etrafı sularla çevrili yarım ada şeklinde olan çay fabrikasının görüntüsü ilgi çekiyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde Muratlı köyünde yapılan baraj nedeniyle başta köy camisi ve fabrika olmak üzere birçok ev sular altında kaldı. 16 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı'nın suları altında kalan çay fabrikasının yerine yıllar önce yenisi yapıldı. Bölge halkını en büyük geçim kaynağı çay olurken, fabrika ise aynı zamanda bölge istihdamına önemli katkı sağlıyor.

Karşıköy köyü, 2005 yılında inşa edilen Muratlı Barajı gölü suları yaklaşık 700 hane, su altında bıraktı. 2 bin kişi köyün yeni yerleşim yerine taşındı. Karşıköy'den geri kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minare ile fabrika bacası, yerli-yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Baraj suları altında kalan çay fabrikasının yerine yapılan yeni fabrika ise adeta göl manzarası konumunda. Muratlı Barajı gölünün kıyısında bulunan çay fabrikasının konumu görenleri ilgisini çekiyor. Etrafı sularla çevrili yarım ada şeklinde bulunan fabrika, bölgeye has manzaraya sahip. Doğma büyüme Muratlı köyünde yaşayan İlker Özçelik "Suyun altında cami var, çay fabrikası var, bakkal kıraathane evler var. Bu manzarayı görmek için köyümüze geliyorlar" dedi.

Eski çay fabrikasının ardından yeni çay fabrikasında çalışan Şaban Yılmaz ise "Burada çok bina suyun altında kaldı. O günler iyi hatırlıyoruz. Eski fabrikamızda iyiydi fakat yenisi daha iyi. Şuan ben çalışmıyorum ama çalışan arkadaşlarımız var. Bazen köye yelip fotoğraf çekenler oluyor. Gerek suda görünen minareleri gerekse yeni çay fabrikasını" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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