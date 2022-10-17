Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor

17.10.2022 16:27

Artvin gündem haberi... Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklardaki parke taşları imece usulü yeniden döşeniyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde cadde ve sokaklardaki parke taşları imece usulü yeniden döşeniyor.

Borçka Belediyesince yürütülen su ve kanalizasyon gibi altyapı hatlarını yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardaki çalışmaların daha hızlı tamamlanması için "Borçka'nın çevresini değiştirmeye çorbada tuzun, kaldırımda taşın olsun" sloganıyla sosyal medya ve belediye hoparlöründen dayanışma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında kadınların da bulunduğu grup, Muratlı Caddesi'nde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmasına katılarak işçilerle birlikte parke taşı döşedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da katıldığı çalışma sırasında verilen molalarda, vatandaşlar horon oynayarak eğlendi.

Ercan Orhan, burada gazetecilere, belediye olarak ilçenin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Vatandaşın da bu işi üstlenmesi ve dayanışma ağı oluşturmak için imece çağrısı yaptıklarını belirten Orhan, "Birlikte bu çalışmaları ne kadar hızlı bitirirsek vatandaşların da yaşam konforu o kadar artacaktır. Amacımız ulaştık, vatandaşımız çalışmaya sahip çıkmıştır." dedi.

Orhan, yaklaşık 2 hafta önce yine imece usulüyle benzer bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da devam edecek. İmece bu toprakların bir kültürü. Bu kültürü daha da geliştirmemiz gerekiyor. Dayanışma yaşatır. Dayanışmayla işler daha çabuk ilerler. İnşallah kar yağıncaya kadar bütün cadde ve sokakları bitirmiş olacağız." diye konuştu.

İlk imece çağrılarında 18 bin metrekarelik alanı parke taşıyla döşediklerini kaydeden Orhan, bugün ise 35 bin metrekarelik alanı tamamlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Çalışmaya katılan İlknur Kasımoğlu Yalçın ise "birlik ve beraberlikten kuvvet doğar" düşüncesiyle parke taşı döşediğini belirterek, "İnşallah hep birlikte Borçka'yı daha güzel hale getireceğiz. Kadının gücü her yerde. Kadının olduğu her yerde işler yolunda gider. Elimizden geldiği kadar burada arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Artvin haberleri... Borçka Belediyesi'nin Çağrısıyla Sokak ve Caddelere Parke Taşı İmece Yöntemiyle Döşeniyor Artvin haberleri... Borçka Belediyesi'nin Çağrısıyla Sokak ve Caddelere Parke Taşı İmece Yöntemiyle Döşeniyor Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Nikola kurucusu dolandırıcılıktan suçlu bulundu Antalya haberleri! Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu Antalya haberleri! Alanya Kalesi önündeki su altı kazılarında Roma dönemine ait tersane bulundu
Kaynak: AA

Ercan Orhan, Artvin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin haberi... Borçka ilçesinde cadde ve sokaklar imece usulü yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement