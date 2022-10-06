Artvin gündem haberleri... Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı - Son Dakika
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Artvin gündem haberleri... Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı

06.10.2022 12:05

Artvin habere göre Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı Artvin'de yağışlı havalar kestane balının rekoltesini düşürdü, fiyatlar ise tavan yaptı.

Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı

ARTVİN - Artvin'de yağışlı havalar kestane balının rekoltesini düşürdü, fiyatlar ise tavan yaptı. Kilogram fiyatı geçtiğimiz yıl 250 liradan satılan kestane balı bu yıl 800 liradan satışa sunuldu.

Artvin'de kestane ağaçlarının çiçeklerinden ürettikleri kestane balı, adeta şifa deposu. Soğuk algınlığından, hücre yenilemeye, çocukların gelişiminden, boğaz ağrılarına birçok derde şifa olarak kullanılıyor.

Her yıl Ağustos ayında başlayan ve Eylül ayına kadar devam eden bal hasadı sona ermesinin ardından, çeşit çeşit ballar raflarda yerin aldı. Fakat bu yıl Artvin'de yağışların fazla olması kestane balının rekoltesini düşürdü. Geçen yıl kilogram fiyatı 250 liradan satılan kestane balı bu yıl 800 liradan satışa sunuldu.

Bal üreticisi İhsan Yılmaz kestane balın veriminin az olmasının yağışlardan kaynaklı olduğunu ifade etti. Rekolte düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını ifade eden Yılmaz "Kestane çiçeğinin olduğu dönem yani arıların bal yaptığı dönem mevsimlerin çok yağışlı geçmesi. 40 gün sürekli yağış etkili oldu. Bu da rekoltenin düşük olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl 250 liradan sattığımız kestane balı bu yıl

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Kaynak: İHA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin gündem haberleri... Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin gündem haberleri... Artvin'de aşırı yağışlar kestane balının verimini düşürdü, fiyatlar tavan yaptı - Son Dakika
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