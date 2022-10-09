Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel (Camili Havzası), doğaseverlerden her mevsim ilgi görüyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, Artvin'in en çok ziyaret edilen bölgeleri arasında yer alıyor.

Her mevsim turist çeken Macahel, sonbahar renklerinin kendisini göstermeye başladığı bugünlerde doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Arif Çakır, AA muhabirine, Ankara'dan turla Karadeniz'e geldiğini belirterek, "Sonbahar dönemine hiç denk gelmemiştim. Muhteşem bir renk cümbüşü var. Çok güzel bir tur oldu. Herkese gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Bursa'dan gelen Gülgün Türkmen ise "Cennette gibiyiz sanki. İnanılmaz, çok güzel bir yer." ifadelerini kullanarak, bölgenin havasının da çok güzel olduğunu söyledi.

Yöre sakinlerinden İsmail Avcı da Macahel'in ilkbaharda güzel olduğunu ama sonbaharda ayrı güzellik oluşturduğunu kaydetti.

Sonbaharda bütün renklerin ortaya çıktığını anlatan Avcı, "Fotoğraf tutkunları bu aylarda gelip buraları çekiyor. Yerli ve yabancı turistler de geliyor. Bu doğayı herkesin görmesini isterim." diye konuştu.