Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı

09.10.2022 12:04

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel (Camili Havzası), doğaseverlerden her mevsim ilgi görüyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Macahel (Camili Havzası), doğaseverlerden her mevsim ilgi görüyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, Artvin'in en çok ziyaret edilen bölgeleri arasında yer alıyor.

Her mevsim turist çeken Macahel, sonbahar renklerinin kendisini göstermeye başladığı bugünlerde doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Arif Çakır, AA muhabirine, Ankara'dan turla Karadeniz'e geldiğini belirterek, "Sonbahar dönemine hiç denk gelmemiştim. Muhteşem bir renk cümbüşü var. Çok güzel bir tur oldu. Herkese gelmelerini tavsiye ederim." dedi.

Bursa'dan gelen Gülgün Türkmen ise "Cennette gibiyiz sanki. İnanılmaz, çok güzel bir yer." ifadelerini kullanarak, bölgenin havasının da çok güzel olduğunu söyledi.

Yöre sakinlerinden İsmail Avcı da Macahel'in ilkbaharda güzel olduğunu ama sonbaharda ayrı güzellik oluşturduğunu kaydetti.

Sonbaharda bütün renklerin ortaya çıktığını anlatan Avcı, "Fotoğraf tutkunları bu aylarda gelip buraları çekiyor. Yerli ve yabancı turistler de geliyor. Bu doğayı herkesin görmesini isterim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sağanak etkili oldu Sağanak etkili oldu Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı
Kaynak: AA

Borçka, Camili, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
19:06 Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! İşte ilk 11'ler
18:16 Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim
17:52 MHP lideri Bahçeli'nin kurmayı partisinin oy oranını açıkladı: HDP hariç herkesten alacağız
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran açıklama: Derdimiz Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak
17:38 Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor
17:37 Bursa'da bulunan apartmanın önündeki mezar, hikayesiyle gözyaşlarına boğuyor
15:05 Toprağa gömülü bulunan bebeğin babası konuştu: İlişkiye girdim ama çocuk benim mi bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 19:44:48. #1.12#
SON DAKİKA: Macahel sonbahar renklerine bürünmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement