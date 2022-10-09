Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı - Son Dakika
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Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

09.10.2022 15:43

Artvin haberler: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı Artvin'de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı.

Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

ARTVİN - Artvin'de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı. Dereler taştı, yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezinde su baskınları cadde ve sokakları çamurla kaplandı.

Artvin'de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde dolu şekilde devam etti. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza büründü. İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca, taşan dereler heyelana neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur ve çamur sularıyla kaplandı.

Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına başlarken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riskin olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin gündem haberleri: Yusufeli'nde dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı - Son Dakika
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