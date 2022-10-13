Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

13.10.2022 11:24
Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı

Artvin gündem haberi: Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa- Kemalpaşa arasındaki kesimi, heyelan nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hopa ilçesinin Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Karadeniz Sahil Yolu'na düştü.

Heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yol temizlenerek kontrollü trafiğe açıldı.

Öte yandan heyelan sırasında yamaçtan kopan kaya kütleleri, yol kenarında bekleyen yabancı plakalı tırın dorsesine çarparak hasara yol açtı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelan anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

YORUMLAR
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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan; TIR hasar gördü ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ ARTVİN'DE SAHİL YOLUNDA HEYELAN KAMERADA, 1 TUR HASAR GÖRDÜ
Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin haber... Artvin'de kara yolundaki heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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