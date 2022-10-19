Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı

19.10.2022 16:56
Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı

Edinilen Artvin haberine göre Artvin Valisi Yılmaz Doruk, merkeze bağlı Sakalar köyündeki üzüm bağlarında hasada katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, merkeze bağlı Sakalar köyündeki üzüm bağlarında hasada katıldı.

Sakalar'ın yanı sıra Ortaköy, Çimenli ve Bağcılar köylerinin de kullandığı 16 hektar büyüklüğünde, yılda ortalama 80-100 ton üzüm yetiştirilen "Güverda Bağları"nı gezen Vali Doruk, üreticilerle sohbet etti, ilgililerden bilgi aldı.

Bir süre hasat yapan Vali Doruk, kestiği üzümlerin tadına bakarak beraberindekilere ikram etti.

Vali Doruk, burada gazetecilere, "Güverda Bağları" olarak adlandırılan bağların, bölgede meyve yetiştiriciliği noktasında çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Bu bağlarda kimyasal tarım ilacı kullanılmadan, tamamen organik yetiştirilen üzümlerin çok lezzetli ve muazzam bir aromaya sahip olduğunu belirten Doruk, "Arazi eğiminin fazla olması nedeniyle çalışmak biraz zor olsa da birçok köyümüzün ortak kullandığı bu bağlıkta yetiştirilen başta üzüm, nar, hurma gibi birçok meyve, ilimizde vatandaşlarımızın sofralarında yerini alıyor." dedi.

Doruk, bu tarz tarım arazilerinin sayısının artırılarak desteklenmesinin köylünün refah düzeyinin artırılması noktasında önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevcut bağlarda daha fazla bakım yapılırsa verim çok daha artacaktır. Üretimimizi bu şekliyle sürdürmeliyiz. Hiçbir kimyasal müdahalede bulunmadan, doğal olarak ürün yetiştirirsek daha kıymetli oluyor. Artvin kısıtlı tarım arazilerine rağmen doğal meyve yetiştiriciliği noktasında önemli bir il. İlimizin çok güzel bir coğrafyası ve bitki örtüsü var."

Doruk, üzüm hasadının ardından Sakalar ve Çimen köylerinde bir araya geldiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0 Artvin spor haberleri: Artvin Hopaspor: 3-0 Artvin haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 Artvin Hopaspor: 0 Artvin haberi | Ziraat Türkiye Kupası: Bucaspor 1928: 3 Artvin Hopaspor: 0

Yılmaz Doruk, Bağcılar, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement