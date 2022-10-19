Artvin haber: Artvin'de Vali Doruk, üzüm hasadı yaptı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, merkeze bağlı Sakalar köyündeki üzüm bağlarında hasada katıldı.

Sakalar'ın yanı sıra Ortaköy, Çimenli ve Bağcılar köylerinin de kullandığı 16 hektar büyüklüğünde, yılda ortalama 80-100 ton üzüm yetiştirilen "Güverda Bağları"nı gezen Vali Doruk, üreticilerle sohbet etti, ilgililerden bilgi aldı.

Bir süre hasat yapan Vali Doruk, kestiği üzümlerin tadına bakarak beraberindekilere ikram etti.

Vali Doruk, burada gazetecilere, "Güverda Bağları" olarak adlandırılan bağların, bölgede meyve yetiştiriciliği noktasında çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Bu bağlarda kimyasal tarım ilacı kullanılmadan, tamamen organik yetiştirilen üzümlerin çok lezzetli ve muazzam bir aromaya sahip olduğunu belirten Doruk, "Arazi eğiminin fazla olması nedeniyle çalışmak biraz zor olsa da birçok köyümüzün ortak kullandığı bu bağlıkta yetiştirilen başta üzüm, nar, hurma gibi birçok meyve, ilimizde vatandaşlarımızın sofralarında yerini alıyor." dedi.

Doruk, bu tarz tarım arazilerinin sayısının artırılarak desteklenmesinin köylünün refah düzeyinin artırılması noktasında önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevcut bağlarda daha fazla bakım yapılırsa verim çok daha artacaktır. Üretimimizi bu şekliyle sürdürmeliyiz. Hiçbir kimyasal müdahalede bulunmadan, doğal olarak ürün yetiştirirsek daha kıymetli oluyor. Artvin kısıtlı tarım arazilerine rağmen doğal meyve yetiştiriciliği noktasında önemli bir il. İlimizin çok güzel bir coğrafyası ve bitki örtüsü var."

Doruk, üzüm hasadının ardından Sakalar ve Çimen köylerinde bir araya geldiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.