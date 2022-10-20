Artvin haberi | Artvin'de sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi - Son Dakika
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Artvin haberi | Artvin'de sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi

20.10.2022 12:00

Artvin gündem haberine göre Artvin'de sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi Foto safariyle kentin doğal güzellikleri fotoğraflandı Artvin'de Sonbahar'ın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü, kente binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri tarafından 250 kilometrelik eko turizm rotasında görüntülendi.

Artvin'de sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi

Foto safariyle kentin doğal güzellikleri fotoğraflandı

ARTVİN - Artvin'de Sonbahar'ın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü, kente binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri tarafından 250 kilometrelik eko turizm rotasında görüntülendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Orman spor kulübünün ikincisini düzenlediği yaklaşık 250 kilometrelik Şavşat- Borçka Eko turizm rotasında gerçekleştirilen foto safari ile bölgenin eşsiz doğası fotoğraflandı.

Artvin'de yaşayan binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomenleri, yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı foto safariyle kentin doğal güzellikleri fotoğraflandı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte yeşilin tonlarının yerini sarı, kırmızı, turuncu gibi renk cümbüşüne bıraktığı kentte kartpostallık görüntüler kaydedildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünün turizme kazandırdığı noktalardan olan Sahara Milli Parkı, Papart Vadisi ve Borçka Macahel vadisi ile Borçka Karagöl tabiat parkı Ekoturizm rotası yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Kentin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak adına yapılan safaride fenomenler gündüz çekilen fotoğrafların yanı sıra papart yaylasında çadırla konaklama ile gece fotoğrafçılığı da yaptı.

"İnsan, Doğa ve Spor" teması ile gerçekleştirilen foto safari, Şavşat Yavuz köy Seyir Tepesinden başlayarak, Şavşat Karagöl, Rutav Gölü, Balık Gölü, Arsiyan Yaylası, Papart Vadisi, Maral Şelalesinin ardından Borçka Karagöl gezildi.

Katılımcılar iki ilçeyi birbirine bağlayan Macahell geçidinde bulut denizi üzerinden gün batımını fotoğraflayarak programı sonlandırdı.

Marmaris'den programa katılan Youtuber ve özel kanalda program yapımcı ve sunucu Sait Kılıçsallaysan, "Bir doğasever olarak bu safariye katılmaktan çok mutlu oldum. Artvin'e ilk kez geliyorum. İki gündür geziyoruz, yüzde 15'ini gördüm ama inanılmaz güzel bir yer çok bakir bir alan. Eko turizm ve doğa turizmi açısından çok önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Burada yaklaşık 5 bölümlük bir belgesel çekmeyi planlıyoruz şuan 2 bölüm çektik, bugün ki etkinliği de bir bölümlük program yapacağım. Artvin'in doğal güzelliklerinin tanıtılması için yapılmış güzel bir etkinlik. Orman Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin diğer ucundan bu ucuna gelmekte oldukça güçtü ama fazlasıyla değdiğini düşünüyorum" dedi.

Artvinli sosyal medya fenomeni Emrah Kara, "Eko turizm rotasındayız. Bugün Rutav gölündeyiz Artvin Şavşat mevkiinde. Sonbaharın renklerini yaşıyoruz canlı bir şekilde. Birçok arkadaş çekimler yapıyor. Ben biraz daha havadan çalıştım. Profesyonel makinelerle çalışan arkadaşlar oldu. Renkler şuan gayet güzel. Hava biraz sisli umarım ilerleyen saatlerde diğer rotalarda daha güzel çekimler olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Artvin Orman Spor Kulübü Başkanı Alim Çelik ise, "Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Orman Spor Kulübü olarak foto safari gezisini gerçekleştirdik. Geçen yıl bunun birincisini yapmıştık bu sene ikincisini yaptık önümüzde ki yıl devam ettirerek geleneksel hale getireceğiz. Bu geziyle Artvin'in doğal güzelliklerini ormanları ve eko turizm yollarının tanıtımını amaçlamaktayız" diye konuştu.

Orman Spor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Yıldırım da, "Bu seneki fotosafari turumuzu iki gün olarak planladık. Bir gece kamp yaptık. Ardahan sınırı olan Sahara geçidinden başlayıp Borçka ilçemiz de bitireceğiz. Şavşat'tan başlayıp Borçka'da bitireceğiz iki ilçeyi görmüş olacağız. Bu kapsamda Artvin'de bu güzergah da görülmesi gereken en güzel yerleri gezdirmeye çalıştık. Fotosafari etkinliğin de Şavşat'dan Borçka'ya kadar olan güzergahta sahara milli parkından başlayıp Şavşat Karagöl, Balıklı göl, Papart yaylasında bir gece konakladıktan sonra Uğur köy, Maral Köyü, Maral Şelalasi, Camili ve Borçka Karagölle sonlandıracağız şimdi. Özellikle burada ki amacımız sonbahar renkleri şuan çok güzel bir renk geçişi var. Yeşil, kırmızı, sarı ve mavinin tüm tonlarını arkadaşlarımız görüntüleme imkanı buldu. Bu görüntüleri bütün doğaseverlere ulaşmasını sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Özlem Öztürk, "Açıkçası kadrajıma takılan çok güzel videolar çektim. Canlı yayınlarımız oldu. Kampla arkadaşlarla birlikte katıldığımız oldu. Oldukça keyfiliydi. Bizlere böyle bir geziyi düzenleyen Orman Bölge Müdürlüğü açısından da güzel bir etkinlik oldu. Yani burada ki arkadaşlarda kaynaşma imkanımız oldu. Yani hepimiz Artvin'de yaşıyoruz ama çoğumuz birbirini tanımıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Artvin haberi | Artvin'de sonbaharın gelmesiyle oluşan renk cümbüşü böyle görüntülendi - Son Dakika

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