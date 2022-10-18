Artvin haberi | Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin haberi | Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek

18.10.2022 17:52
Artvin haberi | Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek

Artvin yerel gündem haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

ÇEDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde köy şebekelerini besleyen enerji nakil hattı güzergahında bakım onarım çalışması sırasında gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla 20 Ekim 2022 Pazartesi günü elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin, 08.00-08.30 ve 16.30-17.00 saatleri arasında Borçka ilçesine bağlı Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maralköy ve Uğurköy köyleri ile 08.30-16.30 saatleri arasında Borçka ilçesine bağlı Kayalar ve Efeler köylerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan ve 12 yıl ceza alan sürücü yeniden yargılandı Aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olan ve 12 yıl ceza alan sürücü yeniden yargılandı Artvin haberleri | Baraj Nedeniyle Yeni Yerleşim Yerine Taşınma Süreci Başlayan Yusufeli'nde Esnaf ve Vatandaşlar Tepkili: 'Manzara Hiç İç Açıcı Değil' Artvin haberleri | Baraj Nedeniyle Yeni Yerleşim Yerine Taşınma Süreci Başlayan Yusufeli'nde Esnaf ve Vatandaşlar Tepkili: 'Manzara Hiç İç Açıcı Değil'
Kaynak: AA

Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin haberi | Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:55:52. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin haberi | Borçka'da elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement