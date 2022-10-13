Artvin haberleri... Artvin ormanlarında 56 yıldır zararlı böceklerle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Artvin haberleri... Artvin ormanlarında 56 yıldır zararlı böceklerle mücadele sürüyor

13.10.2022 09:22

Artvin habere göre Artvin ormanlarında 56 yıldır zararlı böceklerle mücadele sürüyor Artvin'de ladin ormanlarını Dev Kabuk Böceği istilasından korumak için laboratuvarlarda bunlarla beslenen böcekler üretiliyorARTVİN Artvin'de ladin ormanlarına zarar veren "Dendroctonus micans" isimli dev kabuk böceğine...

Artvin ormanlarında 56 yıldır zararlı böceklerle mücadele sürüyor

Artvin'de ladin ormanlarını Dev Kabuk Böceği istilasından korumak için laboratuvarlarda bunlarla beslenen böcekler üretiliyor

ARTVİN Artvin'de ladin ormanlarına zarar veren "Dendroctonus micans" isimli dev kabuk böceğine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Küresel ısınmayla bazı bölgelerde yeniden artış gösteren kabuklu böcekten ormanları korumak için laboratuvarda yırtıcı böcek üretiliyor.

Ülkemize 1966 yılında giren ve ladin ormanlarına zarar veren Dendroctonus micans isimli böcekle mücadele uzun yıllardır sürüyor. Bir dönem biyolojik olarak devam eden mücadele 2004-2005 yıllarında doğal dengenin sağlanması ile kontrollü olarak yapılmaya başladı. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve kuraklıklar nedeniyle doğal denge içinde yaşamını sürdüren Dev Kabuk Böceği popülasyonunda 2016 yılından itibaren kısmi olarak artış gözlenmesi üzerine Artvin, Ardanuç, Borçka ve Şavşat İşletme Müdürlükleri sınırlarındaki ladin ormanlarında biyolojik mücadeleye hız verildi.

Orman zararlısı Dev Kabuk Böceği ile biyolojik mücadele kapsamında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü biyolojik mücadele laboratuvarlarında bu böcekle beslenen 47 bin 678 adet Rhizophagus grandisi (yırtıcı böcek) üretilerek 5 bin adedi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Ardahan İşletme Müdürlüğü'nün ve Gürcistan sınırına yakın olan Posof Orman İşletme Şefliği ladin ormanlarına, kalanı ise Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince ladin ormanlarına bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, "Ülkemizin batı bölgelerindeki Orman Yangınlarıyla yapılan mücadelenin bir benzerini de bölgemizde dumansız yangın diye adlandırdığımız Orman zararlarına karşı mücadelemizi sürdürerek vermekteyiz. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüz sınır bölgesi olması nedeniyle birçok orman zararına maruz kalmaktadır. Bu zararlılardan bir tanesi olan D.micans ülkemize 1966 yılında Gürcistan sınırlarından girerek Ladin Ormanlarımıza zarar vermeye başlamıştır. Ülkemizde ilk defa 1985 yılında bölgemizde kurulan biyolojik mücadele laboratuvarlarında, sadece D. Micans ile beslenen yırtıcı böcek R. Grandis üretilerek zarar gören sahalara verilmek suretiyle biyolojik mücadele yapılmış ve 2005 yılında doğal denge sağlanmıştır. D. micans (dev kabuk böceği)'ın tek mücadele yöntemi olan biyolojik mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İklim ve doğa şartları nedeniyle, değişik bölgelerde zaman zaman popülasyon sayısında artış gösteren dev kabuk böceğine karşı laboratuvarlarımızda ürettiğimiz R.grandisi vererek doğal denge sınırlarında tutmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Gürcistan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin haberleri... Artvin ormanlarında 56 yıldır zararlı böceklerle mücadele sürüyor - Son Dakika

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