Artvin haberleri: Artvin Valisi Doruk, Camili Havzası'ndaki köylerde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) Havzası'ndaki köyleri ziyaret etti.

Vali Doruk'un incelemelerine, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Murgul Kaymakamı ve Borçka Kaymakam Vekili Yunus Tekçe, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, siyasi parti temsilcileri ile bazı daire amirleri katıldı.

Vali Doruk, yılın yaklaşık 6 ayı kardan kapanan, Gürcistan sınırında bulunan Camili Havzası'ndaki altı köyün ulaşımını sağlayan yaklaşık 50 kilometrelik Borçka-Camili kara yolunun durumunu inceledi.

Düzenli köyünde bir araya geldiği köy muhtarları ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doruk, daha sonra Camili köyüne geldi.

Vatandaşlar ile 6 köy muhtarının taleplerini dinleyen Doruk, Camili köyünde, Gürcistan'a sadece 100 metre mesafede bulunan Jandarma Karakolu ile Piyade Hudut Karakoluna giderek askerlerle sohbet etti, sınır güvenliği konusunda yetkili komutanlardan bilgi aldı.

Doruk, son olarak Camili Havzası'ndaki Maral köyünde, yaklaşık 170 yıllık İremit Camisi'ni de gezdikten sonra Efeler köyünde incelemelerde bulundu.