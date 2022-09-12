Artvin haberleri | Şavşat'ta 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık yandı, 12 büyükbaş öldü

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 12 büyükbaş da öldü.

İlçenin Dutlu köyüne bağlı Yağmurlu Mahallesi'nde Altun ailesine ait samanlıkta gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı. Yangına uykuda yakalananlar ise kendilerini dışarı atarak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3 ev, 3 ahır ve 4 samanlık kullanılamaz hale gelirken, 12 ise öldü.