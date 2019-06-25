Artvin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Artvin Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Artvin Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



Gençlik Merkezinde hafta boyunca gezilebilecek serginin açılışında konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Halk Eğitim Merkezlerinin önemine dikkati çekerek, her yıl çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlara hitap eden çok güzel kurslar düzenlendiğini söyledi.

Kurs öğreticileri ve kursiyerleri tebrik eden Vali Doruk ve eşi Meral Doruk, bundan sonraki çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İsmail İnan ise bu yıl içerisinde 728 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslarda toplam 10 bin 601 kişiye sertifika verdiklerini kaydetti.

İnan, yıl boyunca en çok okuma yazma öğretimi, Artvin yöresel halk oyunları, Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri, Kur-an'ı Kerim okuma ve el sanatları teknolojisi kursları açtıklarını ifade ederek, yaz tatiline giren öğrencileri ekran bağımlılığından kurtarmak amacıyla çeşitli kurslar açacaklarını aktardı.

İnan, "Öğrencilerimizin doğru beceriler edinmesini sağlamak ve tatilini en iyi biçimde değerlendirmeleri için yaz kursları hazırlıklarımız tamamlanmış olup 1 Temmuz'dan itibaren tüm başvuruları dikkate alarak kursları açacağız." dedi.

Açılışa, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.



Törende, okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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