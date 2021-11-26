Artvin Hatila Balı coğrafi işaret tescil belgesi aldı - Son Dakika

Artvin'de, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret tescil belgesi alan Hatila Balı'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Hatila Vadisi Milli Parkı sınırları içinde Kafkas arı ırkından üretilen ve Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin girişimleriyle coğrafi işaret tescil belgesi alan Hatila Balı'nın geçmişten bugüne serüveni ve coğrafi işaret belgesi almasının önemi konuşuldu.

Türkiye Ormancılık Faaliyetleri Genel Müdürü Erdem Kaplan, Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Hatila Balı için coğrafi işaret tescil belgesi almasının bölge için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik ve endemik türler arasında dünyada en önde gelen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Kaplan, "13 bine yakın bitki türü ve 3 bin 600'e yakın endemik türüyle ülkemizin her köşesi doğal bir zenginliğe sahip. Artvin ilimizde bu noktada önemli bir potansiyel var. Hatila Balı da bu doğal zenginliğin bir ürünü. Bu belgenin alınmasıyla bir markalaşmaya gidilerek, yörenin ve Hatila Balı'nın tüm özellikleri tüm ülkeye devamında da uluslararası arenada tanıtılacak." dedi.

Kaplan, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlara vesile olarak köylülere daha çok gelir sağlaması temennisinde bulundu.

Valisi Yılmaz Doruk da konuşmasında Artvin'in 2 bin 727 bitki çeşidiyle Türkiye'nin en fazla bitki çeşidine sahip ili olduğunu ifade ederek, zengin bitki çeşitliliğinin kentte üretilen balın kalitesini de artırdığını söyledi.

Kentin sahip olduğu bu özelliğiyle arıcılık noktasında avantajlı konumda olduğunu dile getiren Doruk, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli ballarımız var. Artvin'i geleceğe taşıyacak olan bu marka değerlerini, tespit edip, ortaya çıkarıp inşaların önüne sunacak nitelikteki ürüne dönüştürmemiz lazım. Bunların başında da arıcılık ve bal geliyor. Hatila Balı'nın coğrafi işaret tescil belgesini aldık. Bundan sonra diğer kıymetli ürünlerimizin coğrafi işaretlerini alıp uluslararası düzeyde markaya dönüştürenin gayreti içinde olacağız. Bunu yapmadığımız takdirde ürünün kıymetini yakalama şansımız yok."

Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar'da milli park olan Hatila Vadisi'nin sahip olduğu 1349 bitki türü ve 135 endemik bitkiyle arıcılık ve bal üretimi için elverişli bir yer olduğun söyledi.

Bu noktadan hareketle uzum süredir bölgede arıcılığa önem verdiklerini ve bu bağlamda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yaşar, "Bizde geçtiğimiz yıl coğrafi işaret için başvuru yaptık ve baş vurumuz kabul edilerek geçtiğimiz günlerde tescillendi. Bölgemizde iklim şartları ne olursa olsun kovan başı ortalama 17 kilogram bal alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz uluslararası bal satışlarından bir gün ödül alacaksa buda Hatila Balıyla olacak. Hatila Bölgesinde üretilen ballar tamamen doğal olup, zirai ilaçlama ve kimyasal atıklar yoktur" diye konuştu.

Programın sonunda Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Hasan Yaşar'a belgeyi takdim etti.