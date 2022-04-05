Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi - Son Dakika
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Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi

05.04.2022 16:45
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi

Artvin Havalimanı'nın tamamlanan pistinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının testi için gerçekleştirilecek uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.

Artvin Havalimanı'nın tamamlanan pistinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının testi için gerçekleştirilecek uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.

TEST UÇUŞUNA HAZIRRize- Artvin Havalimanı'nda DHMİ ait uçuş kontrol uçağı ile yapımı tamamlanan 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte planlanan test uçuşu ertelendi. Seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için gerçekleştirilmesi planlanan kalibrasyon uçuşu, Meteoroloji'nin uyardığı, saatte 75 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hassas ölçüm yapan uçağın daha sağlıklı ve düzgün veri alabilmesi için uygun hava şartlarında uçuşunu yapması planlanıyor.

Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi - Son Dakika


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