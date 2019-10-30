Son Dakika Haberleri: Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Son Dakika Güncel Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

1 saat önce

Hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandıArtvin'in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı.

Hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Artvin'in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 0500 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan Şaban Atak idaresindeki 34 BK 4981plakalı otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı. Otobüsten inen sürücü Şaban Atak'ın ihbarı üzerine yerine gelen Hopa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.

Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Hopa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar sporcularımızın asker selamından korkacak kadar zavallılar Son dakika: Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım tasarılarına çok sert tepki: Bunu tanımıyoruz Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 13:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]