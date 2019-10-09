Son Dakika Haberleri: Artvin hopaspor: 2-2
Son Dakika Spor Artvin hopaspor: 2-2

Artvin hopaspor: 2-2

1 saat önce

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Uğur Aydoğdu (xx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Kaan (xxx), Sefa (x)(Dk.66 Cenk xx), Sinan (xx), Ahmet Teker(xxx), Doğancan (xx)(Dk.88 Mehmet x), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (x)(Dk.

Artvin hopaspor: 2-2, System.String[]

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Uğur Aydoğdu (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Kaan (xxx), Sefa (x)(Dk.66 Cenk xx), Sinan (xx), Ahmet Teker(xxx), Doğancan (xx)(Dk.88 Mehmet x), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (x)(Dk.20 Burak xx), Güven (xx)

ARTVİN HOPASPOR: Beycan (xx) - Yunus Emre (xx), Ahmet Tuna Akıl (xxx), Kaan (xx)(Dk.65 Emrullah x), Eşref (xxx)(Dk.64 Tunahan x), Arif (xxx), Furkan (xxx), Hasan (xx)(Dk.79 Fırat x), Bilal (xx), Salim (xxx), Hakan (xxx)

GOLLER: Dk.15 Ahmet Teker, Dk.71 Kaan (Pen) (Serik Belediyespor) - Dk.25 Salim, Dk.85 Arif (Artvin Hopaspor)

KIRMIZI KART: Dk.77 Yunus Emre (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Sinan, Burak (Serik Belediyespor) - Raşit, Hakan, Arif, Ahmet Tuna Akıl (Artvin Hopaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı.

15'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ahmet Teker'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada Artvin Hopaspor'dan Salim'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

70'inci dakikada Artvin Hopaspor ceza sahası içerisinde Ahmet Teker'e yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada penaltı atışını kullanan Kaan topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

77'nci dakikada Artvin Hopaspor'dan Yunus Emre rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

85'inci dakikada korner atışından gelen topu Arif kafayla filelere gönderdi: 2-2.

Maç başka gol olmayınca 2-2 tamamlandı.


- Antalya
Bora Füzesi, Artvin, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:37 Kaynak: DHA
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