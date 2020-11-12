Artvin Hopaspor: 3 - 1 - Son Dakika

Artvin Hopaspor: 3 - 1

12.11.2020 13:59
Artvin Hopaspor: 3 - 1, System.String[]

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Yasin Kılıç (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Yalçın (xxx), Gökhan (xxx), Alper Kadir (xx), Ahmet Aktaş (xx) (Dk. 71 Berke xx), Osman (xx), Oğuz (xxx), Enes (xx), Cuma (xxx) (Dk. 80 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk.

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Yasin Kılıç (xx), Mehmet Ali Çetin (xx)

BUCASPOR 1928: Şener (xx) - Yalçın (xxx), Gökhan (xxx), Alper Kadir (xx), Ahmet Aktaş (xx) (Dk. 71 Berke xx), Osman (xx), Oğuz (xxx), Enes (xx), Cuma (xxx) (Dk. 80 Saruhan xx), Yusuf Can (xx) (Dk. 80 Özcan xx), Ahmet Aras (x) (Dk. 56 Tunç Murat xxx)ARTVİN HOPASPOR: Furkan Keleş (x) - Yunus Emre (xx), Güray (xx), Fatih (x), Eray (xx), Taner (xx) (Dk 79 Mehmet x), Furkan Cinkaya (x) (Dk. 46 Mertcan x), Doğukan (xx), Doğan (x) (Dk. 46 Oğuzhan x), Yücel (x) (Dk. 67 Feyyaz x), Tugay (xx)GOLLER: Dk. 14 Cuma, Dk. 61 Oğuz, Dk. 63 Tunç Murat (Bucaspor), Dk. 53 Taner (Artvin Hopa)SARI KARTLAR: Oğuz (Bucaspor), Doğan, Yücel, Eray (Artvin Hopa)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 14'üncü dakikada Cuma, 61'inci dakikada Oğuz, 63'üncü dakikada Tunç Murat atarken, konuk takımın tek golü 53'üncü dakikada Taner'den geldi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 19'u çıkardı, Karadeniz ekibi ie 10 puanda kaldı.6'ncı dakikada ev sahibi ekipten Ahmet Aras'ın pasında topla buluşan Cuma'nın aşırtma vuruşunda kaleci Furkan'ı geçen topu Yunus Emre son anda çizgiden çıkardı.14'üncü dakikada Bucaspor 1928 öne geçti. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Cuma, sert bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0.16'ncı dakikada Bucaspor atağında sol çaprazdan Yusuf Can sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkte patladı.27'nci dakikada konuk ekipten Fatih ceza sahasına girip yerden vurdu, kaleci Şener iki hamlede topun sahibi oldu.29'uncu dakikada Bucasporlu Oğuz'un yakın mesafeden şutunda kaleci Furkan üzerine gelen topu çıkardı. İlk yarı Bucaspor 1928'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.51'inci dakikada Artvin Hopaspor'un sağdan kazandığı serbest vuruşta Taner ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Eray'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.53'üncü dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sol çizgiden Taner, sert bir vuruşla kaleci Şener'i avladı: 1-1.61'inci dakikada Bucaspor 1928'den Oğuz rakibinden kaptığı topla soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Furkan'ı geçen topu defansta Güray çıkardı, ancak Yardımcı Hakem Mehmet Ali Çetin'in topun çizgiyi geçtiğini işaret etmesiyle Hakem Metehan Alpat golü verdi: 2-1.63'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Tunç Murat'ın şutunda kaleci Furkan'ın çeldiği topu Tunç Murat tamamladı: 3-1. Bucaspor 1928 müsabakadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Artvin Hopaspor: 3 - 1 - Son Dakika Spor


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