Artvin içme suyu arıtma tesisinde testlere başlandı - Son Dakika

Artvin içme suyu arıtma tesisinin işletmeye alınması için testlere başlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Artvin İçme Suyu Projesi" ile şehir merkezinin içme suyu probleminin çözüme kavuşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, Artvin İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı işi ile Hatila Deresinden 33 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla getirilecek olan 255 litre sanayi kapasitesindeki içme suyunun, Katrevan mevkisinde 880 kotunda inşa edilen konvansiyonel tip arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletmeye alınması için testlere başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tesis inşaatında bütün inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlanmış olup peyzaj işleri devam etmektedir. Testler tamamlandığında Artvin'in gelecekteki nüfusunu da dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin şehir merkezindeki vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır. Tesisin Artvin ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Öte yandan 2021 yılı fiyatları ile tesisin toplam maliyetinin 61 milyon 404 bin 860 lira olup fiziki gerçekleşmenin ise yüzde 95 seviyesine ulaştığı bildirildi.