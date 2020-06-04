Artvin içme suyu arıtma tesisinde yüzde 50 fiziki gerçekleşme sağlandı - Son Dakika

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Artvin içme suyu arıtma tesisi inşaatında yüzde 50 fiziki gerçekleme sağlandı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Artvin'e gelecek 50 yıllık periyotta memba kalitesinde içme suyu sağlayacak Artvin içme suyu arıtma ve isale inşaatı projesinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hatila Deresi'nden 33 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla getirilecek 255 litre saniye kapasitesindeki içme suyunun, Katrevan mevkisinde 880 kotunda inşası sürdürülen konvansiyonel tip arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılacağı ifade edilen açıklamada,şunlar kaydedildi:

"İçme suyu arıtma tesisinin günlük arıtma kapasitesi 22 bin metreküptür. Proje kapsamında istinat duvarları temel ve elevasyon betonarme imalatları yüzde 75 seviyesindedir. İdare binası, trafo binası, klor binası, kimya binası, belt filtre, ısı merkezi, klor temas tankları ve su depoları, hızlı ve yavaş karıştırıcı, durultucu binalarının kaba inşaatları bitmiştir. Filtre binasının temeli dökülmüş olup perde demirleri bağlanmaktadır. Kazı işleri devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme yüzde 50 seviyesindedir."