Artvin içmesuyu arıtma ve isale inşaatında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Artvin'e gelecek 50 yıllık periyotta memba kalitesinde içme suyu sağlanacak "Artvin İçmesuyu Arıtma ve İsale İnşaatı" projesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Artvin'de yaptığı yatırımlarla Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıklar takmaya, kara yolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korumaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ettiğini belirtti.

DSİ tarafından geliştirilen Artvin İçmesuyu Projesi ile Artvin şehir merkezinin içme suyu probleminin çözüldüğünü aktaran Aydın, 9 Şuibat 2017'de ihalesi yapılan proje kapsamında Hatila Deresi'nden 33 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla getirilecek 255 litre saniye kapasitesindeki içme suyunun, Katrevan mevkisinde 880 kotunda inşa edilecek konvansiyonel tip arıtma tesisi vasıtasıyla arıtılacağını kaydetti.

Aydın, proje kapsamında çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, içme suyu arıtma tesisinin günlük arıtma kapasitesinin 22 bin metreküp olduğunu bildirdi.

Aydın, isale hattı inşaatında 30,5 kilometre çelik borunun kaynak imalatlarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Regülatör maslakların betonarme imalatı tamamlanmış olup vantuz ve tahliyelerin betonarme imalatları devam etmekte. Artvin içme suyu arıtma ve isale hattı çalışmaların tamamlanması ile Artvin'in gelecekteki nüfusu da dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin şehir merkezindeki vatandaşlarımıza menba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır."