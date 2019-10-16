Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Artvin Valiliği Toplantı salonundaki toplantıda, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Doruk, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye ve millet için hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Bu harekat ile kahramanlık tarihimize yeni sayfalar açan askerimize, ordumuza başarı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Asker ve sivil şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Biz sahada Barış Pınarı Harekatıyla sadece askeri başarı hikayeleri yazmıyor, dünyaya insanlık nasıl olur adamlık nasıl olur, hak hukuk nasıl olur bunların örneklerini sergiliyoruz."

Bu milletin bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydeden Doruk, "Dönem dönem sorunlar sıkıntılar yaşasak da böyle dönemlerde bir araya gelmeyi başarıyoruz. Bu da milletimizin gurur duyacağımız üstün bir vasfı." dedi.

Doruk, 2019 yılı 4. dönem başı itibarıyla Artvin'de 169 proje uygulandığını ifade ederek, bu projelerinin toplam bedelinin 18,3 milyar lira olduğunu kaydetti.

Doruk, bu projeler için 2019 yılında 1 milyar 975 milyon lira ödenek geldiğini ve dönem sonu itibarıyla bu paranın 1 milyar 717 milyon lirasının harcandığını dile getirerek, şunları söyledi:



"2019 yılı için ilimize tahsis edilen 1 milyar 975 milyon ödeneğin oransal dağılımına baktığımızda yüzde 51'le en fazla payın DSİ'ye ayrıldığı görülüyor. Geri kalan ödeneğin yüzde 33'ü il ve devlet kara yolu, yüzde 2,9'u İller Bankası yerel idare yatırımları, yüzde 2,3'ü eğitim, yüzde 2,2'si sağlık, yüzde 1,6'sı İl Özel İdaresi, yüzde 1,3'ü tarım ve hayvancılık, yüzde 1,2'si yükseköğretim, yüzde 1,2'si Gençlik ve Spor, yüzde 2,9'u da kalan sektörlerde uygulanan projeler için tahsis edildiğini görüyoruz."

Uygulanan 169 projenin 19'unun tamamlandığını, 120'sinin çalışmalarına devam edildiği, 17'sinin ihale aşamasında olduğunu, 13 projeye de henüz başlanmadığını ifade eden Doruk, KÖYDES kapsamında da kente 2015-2019 yılları arasında toplam 348 milyon liralı ödenek tahsis edildiğini, bu ödenekle köylerin altyapı çalışmalarının tamamlanmasına yönelik 3 bin 149 projenin uygulamaya alındığını bildirdi.