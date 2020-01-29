Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Artvin Valiliğinin 2020 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Artvin Valiliğinin 2020 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Cevat Uyanık, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, daire amirleri, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de 2019 yılında ulaştırma ve haberleşme sektöründe 123, eğitim sektöründe 36, turizm sektöründe 12, madencilik sektöründe 1, enerji sektöründe 12, tarım sektöründe 59, imalat sektöründe 11, konut sektöründe 3, sağlık sektöründe 10 ve diğer kamu hizmet sektöründe 46 olmak üzere toplam 313 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.


Yürütülen 313 projenin yıllara sari işin toplam tutarının 13 milyar 268 milyon lira olduğunu ve bu projelere bugüne kadar toplam 5 milyar 510 milyon lira harcandığını ifade eden Doruk, "2019 yılı sonu itibarıyla 313 projenin 172'sinin tamamlandığı, 112'sinin çalışmalarına devam edildiği, 7 projenin ihale aşamasında olduğu, 19'unun proje aşamasında, 2'sinin tasfiye edildiği, birinin yer tesliminin yapıldığı görülmektedir." dedi.

Proje tutarları bakımından ilk sıraları enerji ile ulaşım ve haberleşme yatırımlarının aldığına işaret eden Vali Doruk, katılımcılara teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.


Yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla devam eden toplantı, koordinasyonu gerektiren konulara ilişkin talep ve önerilerle sona erdi.

Yılmaz Doruk, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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