Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesi hizmete girdi - Son Dakika
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Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesi hizmete girdi

24.09.2022 14:50
Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesi hizmete girdi

Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesinin hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel idaresi makine parkının güçlendirilmesi amacıyla satın alınan ve toplam maliyeti 34 milyon 582 bin lira olan 6 greyder, 4 kepçe ve 2 bekoloderin (kanal kazıyıcı) hizmete alınması dolayısıyla kurumun Artvin- Erzurum kara yolu 2. kilometresindeki makine parkında tören düzenlendi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, kentin arazi yapısı nedeniyle çok zorlu bir coğrafya sahip olduğunu ifade ederek, hizmet sahası gereği İl Özel İdaresinin bu zorluğu en çok hisseden kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Artvin'de coğrafyanın çok parçalı ve dağlık olduğunu, her mevsim farklı afetlerin yaşandığını vurgulayan Doruk, "Bu coğrafyada çalışmak çok zor. Özel idarenin burada hem personel hem de makine ekipman olarak güçlü olması bir zaruret. Makine parkı olarak da ciddi oranda araca sahibiz ama gün geçtikçe bu araçlar yoğun çalışmalar nedeniyle ömrünü tamamlıyor. Vatandaşa sunulan hizmetin sağlıklı yürümesi manasında bu araçları yenilemek zaruri oluyor." dedi.

Doruk, 170 bin nüfusa sahip Artvin'de 65 bin civarında nüfusun kırsal alanda yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın bir ayağı da sürekli köylerde, sürekli köylerine gidip geliyorlar. 100 binin üzerindeki nüfusun köyle sürekli bir bağlantısı var. Köyle şehir arasındaki ulaşımın, iletişimin sağlanması noktasında İl Özel İdaresi önemli görev üstleniyor. Bundan dolayı güçlü olmak zorundayız. İlimizi, ülkemizi daha ileriye taşımak için elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanmalıyız, bu bilinçle çalışıyoruz. İl Özel İdaremizdeki iş makinesi sayısı yeni araçlarımızla 199'a ulaştı. Bugün hizmete aldığımız 12 iş makinasının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah kazadan muhafaza etsin."

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da hizmete alınan iş makineleriyle özellikle kırsalda hizmet kalitesinin artacağını söyledi.

Balta, 320 köy bulunan kentte, İl Özel İdaresinin hizmet alanında bulunan 7 bin 161 kilometre yol ağının 817 kilometresinin grup köy yolu olduğunu anlatarak, coğrafyasının zorluğu göz önünde bulundurulduğunda Artvin'in Türkiye'de özel idare çalışmalarının en zor koşullarda yapıldığı iller arasında yer aldığını dile getirdi.

Konuşmalar sonrası kurdele kesilerek hizmete alınan araçlar ile şehir turu atıldı.

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Kaynak: AA

Yılmaz Doruk, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesi hizmete girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin İl Özel İdaresi makine parkına kazandırılan 12 iş makinesi hizmete girdi - Son Dakika
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