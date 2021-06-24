Üye Girişi
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı - Son Dakika

Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı

24.06.2021 18:06
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı, System.String[]

Son dakika spor haberi: Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası'nda yaşayan yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştırıldı.

Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinin 2 bin 400 rakımlı Kocabey Yaylası'nda yaşayan yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştırıldı.

Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sporun çeşitliliği yaygınlaştırarak sporu tabana yaymak amacıyla, golf sporunu tanıtmak için ilçeye bağlı Kocabey Yaylası'nda etkinlik düzenledi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı tarafından golf sporunun temel kurallarını öğrenen öğrenciler, yetkililerden golf sporunun devam etmesini talep ettiler. Artvin Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Başköylü yaptığı açıklamada "Golf doğa ile iç içe olan bir spor. Artvin Yaylalarının bu spora uygun olduğunu düşündük. İlimizde golf antrenörü olmadığından Ardahan Gençlik Spor İl Müdürlüğünden antrenör isteğinden bulunduk. Bugün 2 bin 440 rakımlı Şavşat'ın Kocabey yaylasında burada antrenörümüz gençlerimize temel golf eğitimi veriyor" dedi. Ortamın golf oynamaya elverişli olduğunu anlatan Başköylü, "İlçedeki özelliklede yaylada yaşayan ailelerin çocuklarını golf sporuyla tanıştırmak istedik. Golf sporu sadece otellerde, özel parkurlarda oynanan bir spor olmadığını, yaylalarda bu tarz ortamlarda da oynanabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı ise "Yayladaki çocukların kas ve fiziki yapıları güçlü olduğu için kondisyonları, yani öğretmekte ve onlara sporu belletmekte zorlanmıyoruz. Yetenekli çocuklar ülkemizin her yöresinde ki çocuklar yetenekli yeter ki el uzatılsın yeter ki çocuklarla zaman geçirilsin değer verilsin" şeklinde konuştu.

Yaylada golf etkinliği olacağını öğrenince kendisinin de etkinliğe katıldığını belirten Caner Ayhan, "Burada golf oynamayı öğrendik. İlk defa golf sopasını elime aldım. Göründüğü kadar gibi kolay bir spor değil ama kısa sürede hocamız bize öğretti" derken Eren Şeker de "Bugün burada golf sopasını tutmayı, topa vurmayı öğrendik. Çok heyecanlıydı. Topa vurabilme hissi bile çok güzeldi" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı
Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı

Şavşat, Artvin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var 18:04 Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı 17:12 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de Başkan adayının, 16:19 Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 15:48 Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 15:29 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti Gözü dönmüş sapık, evine girdiği 78 yaşındaki kadına tecavüz etti         
17:45
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi         
17:04
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 18:54:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Artvin'de yaylacı çocuklar golf sporuyla tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement