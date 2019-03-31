Son Dakika Haberleri: Artvin'in Ardanuç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Yıldırım...

Artvin'in Ardanuç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Yıldırım...

48 dakika önce

Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Yıldırım Demir kazandı.

Artvin'in Ardanuç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Yıldırım..., System.String[]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Yıldırım Demir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yıldırım Demir bin 970, AK Parti adayı Fahri Acar bin 902 oy aldı.

Demir'in öz geçmişi-

Yıldırım Demir, 1970 yılında Ardanuç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Ardanuç'ta, yükseköğrenimini ise 1992'de Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamladı.1993 yılında Ardanuç Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başladı.

11 yıllık çalışma hayatı, 28 Mart 2004'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardanuç Belediye Başkan adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2003 tarihinde son buldu. Zaman içerisinde sırasıyla Belediye Encümenliği, Tüm-Bel Sen İşyeri Temsilciliği ve Artvin Şube Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.

Ortaokul ve lisede dışarıdan yabancı dil derslerine girdi.

Yıldırım Kent Konut Yapı Kooperatifinde kurucu ve başkan yardımcısı olarak görev aldı. Ardanuç Belediye Başkanı olarak 3 dönem görev yapan Yıldırım Demir, 4. dönem için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ardanuç Belediye Başkan adayı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:54 Kaynak: AA

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