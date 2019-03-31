Artvin'in Ardanuç İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Yıldırım...

Artvin
'in Ardanuç
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Yıldırım Demir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yıldırım Demir bin 970, AK Parti
adayı Fahri Acar
bin 902 oy aldı.
Demir'in öz geçmişi-
Yıldırım Demir, 1970 yılında Ardanuç'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi Ardanuç'ta, yükseköğrenimini ise 1992'de Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesinde tamamladı.1993 yılında Ardanuç Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başladı.
11 yıllık çalışma hayatı, 28 Mart 2004'deki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi
'nden Ardanuç Belediye Başkan adayı olması sebebiyle 25 Aralık
2003 tarihinde son buldu. Zaman içerisinde sırasıyla Belediye Encümenliği, Tüm-Bel Sen İşyeri Temsilciliği ve Artvin Şube Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu.
Ortaokul ve lisede dışarıdan yabancı dil derslerine girdi.
Yıldırım Kent Konut Yapı Kooperatifinde kurucu ve başkan yardımcısı olarak görev aldı. Ardanuç Belediye Başkanı olarak 3 dönem görev yapan Yıldırım Demir, 4. dönem için 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Ardanuç Belediye Başkan adayı oldu.