Son Dakika Haberleri: Artvin'in Arhavi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vasfi...

Artvin'in Arhavi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vasfi...

1 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vasfi Kurdoğlu kazandı.

Artvin'in Arhavi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vasfi..., System.String[]
Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vasfi Kurdoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Vasfi Kurdoğlu 4 bin 378, AK Parti adayı Coşkun Hekimoğlu 4 bin 326, bağımsız aday Turan Turgay Hatinoğlu 54 oy aldı.

-Kurdoğlu'nun özgeçmişi-

Vasfi Kurdoğlu, 1952 yılında Arhavi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Arhavi'de okuyan Kurdoğlu, 1970 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu.1971 yılında SSK Ulus Hastanesinde memuriyet hayatına başlayan Kurdoğlu, 1976'da Ankara Gazi Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl SSK İnşaat Daire Başkanlığına inşaat mühendisi olarak atandıktan sonra uzun yıllar kamuda değişik görevlerde bulundu.1994 yılında siyasete atılarak Arhavi Belediye Başkanı seçildi. 1999'da ikinci kez Arhavi Belediye Başkanlığına seçilen Kurdoğlu, 2005 yılında Türkiye Gübre Sanayi Müdürlüğünden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum Kayyum Atanan 9 İlde Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'in Arhavi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vasfi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]