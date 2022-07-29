Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

29.07.2022 14:16
Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam saatlerinde çay toplayan Hakan Ergin'in (50), topladığı çayı doldurduğu bohça yamaçtan yuvarlandı. Ergin, yamaçtan aşağıya inerek bohçayı aramaya başladı.

Aradan zaman geçmesine rağmen Ergin geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hakan Ergin, saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide sağ olarak bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu Efeler 09'da transfer sürüyor Efeler 09'da transfer sürüyor
Kaynak: AA

Hakan Ergin, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement