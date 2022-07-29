Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi 'ne götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Hakan Ergin, Arhavi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

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