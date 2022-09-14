İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi.

Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Arhavi, Artvin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.