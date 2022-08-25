Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü - Son Dakika
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Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü

25.08.2022 17:36
Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı silahla intihar etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kişi, biri kadın iki kişiyi silahla öldürdükten sonra yurt dışına kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı yakınlarında aynı silahla intihar etti.

Olay Arhavi ilçesinin Kale mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz netlik kazanmayan Gürcistan uyruklu bir kişi, yaşadıkları evde henüz bilinmeyen bir nedenle biri kadın iki kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olay ardından Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden katil zanlısı burada bulunan park alanında kendisini aynı silahla vurarak intihar etti. Jandarma ekipleri iki ayrı olayla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Gürcü cinneti: 3 ölü - Son Dakika
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