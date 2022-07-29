Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu - Son Dakika
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Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu

29.07.2022 11:51
Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde topladığı çayı bir bez içinde bohça yaptıktan sonra yamaçtan yuvarlayarak peşine giden vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde topladığı çayı bir bez içinde bohça yaptıktan sonra yamaçtan yuvarlayarak peşine giden vatandaş için arama çalışması başlatıldı.

Olay ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kayınbiraderine ait olan çay bahçesinde topladıkları çayı bohça yaparak yuvarlama yöntemi ile yamaçtaki bahçeden yuvarlayan Hakan Ergin (50), gözden kaybolan çay bohçasının peşine gitti. Uçurumdan yuvarlandığını düşündüğü çay boşçasını arayan Hakan Ergin geri dönmeyince yakınları hemen 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen AKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri Ergin için arma çalışması başlattı. Ormanlık araziyi baştan aşağıya arayan ekipler henüz bir sonuç elde edemedi. - ARTVİN

YORUMLAR
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Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu Efeler 09'da transfer sürüyor Efeler 09'da transfer sürüyor
Kaynak: İHA

Hakan Ergin, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de yamaçtan yuvarladığı çay bohçasının peşinden giden şahıs kayboldu - Son Dakika
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