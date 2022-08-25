Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti

25.08.2022 19:26
Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti

Artvin'in Arhavi ilçesine çay toplamaya gelen Gürcistan uyruklu Shakro Abeslamozıd, yasak aşk iddiası sebebiyle kavga ettiği eşi Rita Egnatashvili'yi bıçaklayarak, arkadaşı Khvıcha Osanadze'yi de tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra aynı silahla canına kıydı.

Sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çay hasadı için Gürcistan'dan ilçeye gelen Shakro Abeslamozıd, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita Egnatashvili ve arkadaşı Khvıcha Osanadze ile evde tartıştı.

EŞİNİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Shakro Abeslamozıd, bıçakla eşine saldırıp, arkadaşı Khvıcha Osanadze'ye de tabancayla ateş etti. Abeslamozıd, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita Egnatashvili ve Khvıcha Osanadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Shakro Abeslamozıd, burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Gürcistan, Arhavi, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti - Son Dakika

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