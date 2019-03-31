Son Dakika Haberleri: Artvin'in Borçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...

Artvin'in Borçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...

2 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ercan Orhan kazandı.

Artvin'in Borçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan..., System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ercan Orhan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ercan Orhan 3 bin 823, AK Parti adayı Aslan Atan 3 bin 31, Diğer adayı 106 oy aldı.

-Orhan'ın özgeçmişi-

Ercan Orhan,1970 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Borçka'da tamamlayan Orhan, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun oldu.

Öğretmenlik hayatına Borçka'nın Çifteköprü Köyünde başlayan Orhan, meslek hayatına 1994 yılından 2005 yılına kadar Sinop- Ayancık ve Ankara'da devam etti. 2005 yılında memleketi Borçka'ya geri döndü.

Borçka'da Meyrem Acar İlköğretim Okulu ve Yeniyol İlköğretim Okulunda müdür olarak 19 Kasım 2018 tarihine kadar görev yaptı. Orhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:29 Kaynak: AA

Ercan Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Borçka, Güncel
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