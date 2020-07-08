Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru yaralandı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru yaralandı

Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru bir kişi uzun süren çabaların sonrasında kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde uçuruma düşen Orman Muhafaza memuru bir kişi uzun süren çabaların sonrasında kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede Çifte Köprü Ovazer Mevkisi tepesinde çalışan Borçka Orman İşletmesinde görevli orman muhafaza memuru Doğukhan Turan (23) uçuruma yuvarlandı. Olayın jandarma ekiplerine ihbarı üzerine bölgeye Artvin AFAD, Rize AKUT, Borçka Belediyesi İtfaiyesi, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Turan, Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Turan'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ARTVİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti

Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Polise maskesiz yakalanan vatandaş, ceza kesilince kendisini tokatladı

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun

Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar

Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler

Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi