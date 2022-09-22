Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi

22.09.2022 21:02
Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi

Artvin'in Borçka ilçesinde vefat eden şehit babası Davut Aydemir'in cenazesi defnedildi.

Artvin'in Borçka ilçesinde vefat eden şehit babası Davut Aydemir'in cenazesi defnedildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na Ekim 2008'de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Piyade Onbaşı Muhammet Aydemir'in 73 yaşındaki babası Aydemir, bir süredir tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Aydemir için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Davut Aydemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Kaynarca köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Vali Doruk, Aydemir'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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