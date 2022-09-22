Aydemir için Borçka Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Vali Yılmaz Doruk , Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen , Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hakkari, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de şehit babası Aydemir'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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