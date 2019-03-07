Son Dakika Haberleri: Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

57 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönu¨mu¨ dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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