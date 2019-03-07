Artvin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Artvin'in kurtuluş yıl dönu¨mu¨ dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk ile Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye tebrik telgrafı gönderdi.

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