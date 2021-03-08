Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika

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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

ARTVİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı törenle kutlandı. Tören, Halitpaşa Meydanı'ndan Milli İrade Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından Vali Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile protokol üyelerinin katılımıyla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Tören, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından resmi geçitle sona erdi.