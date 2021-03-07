Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü - Son Dakika

Gölcük Artvin İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Akif Alponat, "Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 100 yıl önce 7 Mart 1971'de Artvin'imizde de tezahür etmiştir." dedi.

Alponat, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle dernek binasında basın toplantısı düzenledi.

Kocaeli'de yaşayan Artvinliler'in her yıl 7 Mart kurtuluş yıl dönümünü coşku ve sevinçle kutladığını anımsatan Alponat, bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve sınırlı sayıda katılımla dernek binasında etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Alponat, şunları aktardı:

"Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümündeyiz. Şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de 100 yıl önce Artvin'imizde yazılmıştır. Ülkemizi düşmanlardan temizleyerek bizlere emanet eden kahraman ecdadımızı bu önemli gün vesilesiyle rahmet, minnet ve hayırlarla yad ederken, Artvinli hemşehrilerimin kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Milletimizin bağımsızlığa olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi, bundan tam 100 yıl önce 7 Mart 1971'de Artvin'imizde de tezahür etmiştir. Milletimizin bağımsızlıktan asla vazgeçemeyeceği tüm Dünyaya gösterilmiş, Artvin'imiz İşgalcilerden temizlenmiş ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sürdürülen bu büyük mücadele Artvinliler üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Bu anlamlı günde başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, Artvinli hemşehrilerimizin kurtuluş günlerini kutluyorum."