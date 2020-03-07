Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü - Son Dakika
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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

6 saat önce

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.

Vali Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermediğini vurgulayan Doruk, "Bin yıllık geçmişimiz boyunca istiklalimize yönelen saldırılara karşı kazandığımız şanlı zaferler bu durumun en açık ispatıdır. 99 yıl önce Artvinlilerin kahramanlığı ve fedakarlığıyla düşmana karşı kazandığı 7 Mart zaferi de bunlardan biridir." dedi.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise Artvin'in 42 yıl süren esaretten kurtulup vatan topraklarına katılmasının 99'uncu yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Artvin Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Tören, kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kutlamalara, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Şükrü Şenduran, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:29 Kaynak: AA
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