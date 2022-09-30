Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti - Son Dakika
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Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti

30.09.2022 17:02
Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, 31 Mayıs 2011'de AK Parti mitingi öncesinde ve sonrasında çıkan olaylarda, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları iddiasıyla 13 polisin yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Metin Lokumcu'nun eşi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan maktul Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, tek isteklerinin ülkede adaletin olduğuna inanmak olduğunu söyledi. Lokumcu'nun avukatı Meriç Eyüpoğlu da olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olayda kullanılan gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını isteyerek, keşif yapılması yönündeki talebin ise reddini istedi.

Tanık olarak dinlenen eski CHP Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu da olaydan 5 gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de miting yaptığını belirterek, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa'da miting yapmasının güvenlik nedeniyle uygun olmadığı yönünde güvenlik toplantısında hazırlanan rapora rağmen mitingin yapıldığını ileri sürdü.

Erdoğan'ın miting alanına gelmeden önce 2 helikopterin miting yapılacak alanın üzerinde uçtuğunu söyleyen Çorbacıoğlu, "Herkes horon oynuyordu. O sırada ne olduğunu anlamadan üzerimize biber gazı ve su geldi. O sırada hiçbir uyarı yapılmadı, yapılsaydı duyardım. Bizzat ben oradaydım." ifadesini kullandı.

Çorbacıoğlu, ölen Lokumcu'yu önceden tanımadığını anlatarak, alanda taş atıldığını gördüğünü ancak polislerin yaralandığını görmediğini söyledi.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Metin Lokumcu'nun otopsisinde avukat olarak bulunduğunu belirterek, Lokumcu'nun üzerinde darp izleri gördüğünü ve savcıdan tutanağa geçilmesini istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Lokumcu ailesinin avukatlarının keşif yapılması ve dönemin Hopa Kaymakamı Abdullah Aktaş'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

Olay

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de düzenlenen AK Parti mitingi öncesi ve sonrasında çıkan olaylarda, parti konvoyundaki araçlar taşlanmış, güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açmıştı.

Taşlı saldırıda Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanırken olaylar sırasında rahatsızlanan emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Trabzon ve İstanbul adli tıp kurumlarınca hazırlanan raporlarda, Lokumcu'nun vücudunda toksik maddeler bulunmadığı, ölümün mevcut kalp damar hastalığının aktifleşmesi sonucu meydana geldiği belirtilmişti.

Lokumcu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle olay günü görevli olan 13 polis hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Güvenlik gerekçesiyle Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, bu mahkemenin "görevsizlik kararı" üzerine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

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Kaynak: AA

Metin Lokumcu, AK Parti, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polisin yargılanması devam etti - Son Dakika
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