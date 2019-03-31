Artvin'in Hopa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Taner...

Artvin'in Hopa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Taner Ekmekçi kazandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Taner Ekmekçi kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Taner Ekmekçi 5 bin 16, AK Parti adayı Kemal Gazioğlu 4 bin 653, İYİ Parti adayı Turan Kasımoğlu 2 bin 820 oy aldı.



-Ekmekçi'nin özgeçmişi-



Tamer Ekmekçi, 1954 yılında Hopa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenim hayatını Hopa'da tamamladıktan sonra İstanbul'da kendisine ait şirkette yedek parçacılık, daha sonra ortak olduğu uluslararası nakliye firmasında lojistik müdürlüğü yaptı. Hopa'da 1983 yılında kurduğu şuan aktif olarak devam etmekte olan denizcilik şirketinin de sahibi. İngilizce bilen Ekmekçi, evli ve iki çocuk babasıdır.

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