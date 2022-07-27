Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti

27.07.2022 14:40
Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki İnönü Caddesi'nde göre dün gece saat 02.00 sıralarında yerde yatar halde bulunun Yakup Bat (50) Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede darp edildiği belirlenen Bat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yürütülen araştırma neticesinde Bat'ın caddede tartıştığı 17 yaşındaki E.U. ve 18 yaşındaki S.S.U. isimli iki şahısla kavga ettiği ve darbedildiği belirlendi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak göz altına alınan E.U. ve S.S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Bat'ın tır şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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