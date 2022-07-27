Polis ekiplerince yürütülen araştırma neticesinde Bat'ın caddede tartıştığı 17 yaşındaki E.U. ve 18 yaşındaki S.S.U. isimli iki şahısla kavga ettiği ve darbedildiği belirlendi.

Hastanede darp edildiği belirlenen Bat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.