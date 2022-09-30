Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

30.09.2022 12:36
Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Artvin'in Hopa ilçesinde kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir tamirhanede tırın yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, Ayhan Yılmaz (45), Atilla Hıdır (66) ve Adnan Karaibrahimoğlu (62) yaralandı.

Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Trabzon ve Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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