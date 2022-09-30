Alınan bilgiye göre, sanayi sitesindeki bir tamirhanede tırın yakıt deposunda kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, Ayhan Yılmaz (45), Atilla Hıdır (66) ve Adnan Karaibrahimoğlu (62) yaralandı.

Kaynak: AA

Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaynak yapıldığı sırada tırın yakıt deposunun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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