Küçükali, bakım ve onarım çalışması nedeniyle alçaktan uçan ve yüksek gerilim hattı üzerinde bir süre sabit kalan helikopterde sorun olduğunu düşünerek endişelendi.

İlçeye bağlı Başköy köyündeki yaş çay bahçesinde, 4 gün önce eşi Filiz Küçükali'yle hasat yapan Levent Küçükali, Sultan Selim Dağı mevkisindeki yüksek gerilim hatlarının hemen üzerinde bir helikopter olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Sultan Selim, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvin'de helikopterin düştüğünü zanneden çiftin üzüntüsü kameraya yansıdı - Son Dakika

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