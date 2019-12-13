Artvin'in içme suyu problemi çözülüyor - Son Dakika
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Artvin'in içme suyu problemi çözülüyor

6 saat önce

DSİ Artvin'in gelecekteki nesilleri dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin şehir merkezindeki yaşayanlara memba kalitesinde içme suyu sağlayacak.

Artvin'in içme suyu problemi çözülüyor, System.String[]

DSİ Artvin'in gelecekteki nesilleri dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin şehir merkezindeki yaşayanlara memba kalitesinde içme suyu sağlayacak.


DSİ Artvin'de yaptığı yatırımlarla bir yenisi daha ekledi. Çoruh nehrine altın gerdanlıklar takmaya devam eden DSİ, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işlerinin yanı sıra vatandaşların içme sularını temin ediyor.


DSİ tarafından geliştirilen Artvin İçme suyu Projesi ile Artvin Şehir Merkezinin içme suyu problemi çözülüyor.


Artvin içme suyu Arıtma Tesisi İnşaatında çalışmaları devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 'Artvin içme suyu Arıtma Tesisinin günlük arıtma kapasitesi 22.000,00 m olan tesis ile Artvin şehir merkezine menba kalitesinde su verileceğini belirtti.


Artvin içme suyu İsale Hattı İnşaatında da çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıklayan Genel Müdür Aydın "Artvin içme suyu İsale Hattı İnşaatında 30,5 km çelik borunun kaynak imalatları yapılmıştır. Regülatör maslakların betonarme imalatı tamamlanmış olup; vantuz ve tahliyelerin betonarme imalatları devam etmekte olduğunu ifade ederek, çalışmaların tamamlanması ile Artvin'in gelecekteki nüfusu da dikkate alarak en az 50 yıllık periyotta Artvin Şehir Merkezindeki vatandaşlarımıza menba kalitesinde içme suyu sağlanacaktır" dedi. - ARTVİN

Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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