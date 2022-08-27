Edinilen bilgiye göre, olay, bugün öğle saatlerinde Kemalpaşa halk plajında meydana geldi. Çay işçisi olarak ülkemizde bulunan, Habibul Rahman (30) serinlemek için denize girdi. Dalgalara kapılan Afgan gencin yardım feryadını duyan çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Afgan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Artvin'de çay işçisi Afgan genç denizde boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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