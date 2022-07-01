Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var

01.07.2022 09:20

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli bir heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle dev kayaların yoldan geçen tırların üzerine düşmesi sonucu bölgede ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda, yoldan geçen tırlar zarar gördü. Yol ulaşıma kapatılırken bölgeye çok sayıda 112 Acil ve Kurtarma ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı.

VALİ OLAY YERİNE GİDİYOR

Heyelan sonrası, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un, bölgeye gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Daha önce de bölgede sık sık heyelanların meydana geldiği belirtildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dev kayaların yola düştüğü anlar ve çıkan toz bulutu görüntülere yansıdı.


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Son Dakika Güncel Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan meydana geldi: Dev kayaların tırların üzerine düşmesi sonucu ölü ve yaralılar var - Son Dakika


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