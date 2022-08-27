Artvin'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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Artvin'de denize giren kişi boğuldu

27.08.2022 17:20
Artvin'de denize giren kişi boğuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

İlçe merkezindeki halk plajından denize giren Afganistan uyruklu Habibul Rahman (30), bir süre sonra dalgalara kapıldı. Rahman'ın çırpındığını gören çevredekiler yardıma koştu.

Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan Rahman'ın, hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye çay toplamak için geldiği öğrenilen Rahman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Kaynak: AA

Afganistan, Kemalpaşa, Hisarcık, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de denize giren kişi boğuldu - Son Dakika
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